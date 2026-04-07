Nardella: "Vanoli? Speriamo che ci salvi, poi faremo i conti". Torselli: "Vanoli, educazione e sensibilità fuori dal comune"

Gli eurodeputati Dario Nardella e Francesco Torselli sono intervenuti a Radio Bruno per presentare un'iniziativa volta valorizzare il Calcio Storico anche a Bruxelles, e hanno avuto modo di parlare anche di Fiorentina.

‘Fiorentina? Mai abbassare la guardia’

“Non sono rilassato sulla situazione della Fiorentina, mai abbassare la guardia". ha detto Nardella, ex sindaco di Firenze. "Vanoli? Speriamo che ci salvi… Abbiamo avuto buoni allenatori anche nel recente passato, poi i conti si faranno alla fine, così come per la squadra”.

‘Vanoli persona di educazione e sensibilità fuori dal comune’

Si esprime così Torselli: "Sabato ero a Verona, amici mi avevano invitato perché lo scorso anno avevo portato bene, quest’anno mi sono vendicato. Ora siamo già con l’acquolina in bocca ad aspettare giovedì prossimo, è il bello del calcio e di essere fiorentini. Vanoli l’ho conosciuto sabato, persona di educazione, sensibilità, pacatezza, educazione veramente fuori dal comunque, mi ha colpito tantissimo. Attendiamo giugno per tirare le somme”.