Lucchesi: "Vanoli scelta intelligente e pratica, non è un ripiego. Col Pisa gara complicata per la Fiorentina"

L'ex dirigente di Fiorentina e Pisa Fabrizio Lucchesi ha parlato a Radio Bruno, in vista della sfida odierna di Coppa Italia tra le due squadre, ma toccando anche tanti altri temi di casa viola.

‘Non sarà semplice passare il turno contro il Pisa'

“La partenza della Fiorentina è stata una doccia fredda, ora servirà trovare continuità e fare bene anche in Coppa Italia, servono conferme. Col Pisa sarà una gara complicata, non sarà facile passare il turno. È un derby, il Pisa è un’ottima squadra, ben costruita, che lotta per la promozione in Serie A. La piazza è calda, somiglia a Firenze per certi aspetti. La Fiorentina ha tutto da perdere e sarà una sfida insidiosa, sentita e partecipata”.

‘Firenze piazza in cui la vita cittadina…’

"Vanoli è stata una scelta intelligentissima, non c’era tempo, ha il vantaggio di conoscere già l’ambiente, Firenze è una piazza in cui la vita cittadina è pregnante nella vita del club. Sembra quasi un ripiego perché a suo tempo era stato avvicendato, in realtà è una soluzione di praticità. I giocatori ci sono, e molti Vanoli già li conosce, può rimettere la Fiorentina su un binario buono, se trova il bandolo della matassa… perché i valori della Fiorentina sono importanti”.

“La squadra ha cambiato tanto, ci vorrà del tempo ma bisogna essere fiduciosi. I singoli ci sono, dovranno diventare una squadra. Cambiare l’allenatore è sempre un insuccesso, ma Paratici avendo il termometro della situazione Grosso ha preso una decisione, e questo è essenziale: decidere, e con tempistiche veloci. La sosta nazionali spezza un po’ tutto ma aiuterà la Fiorentina a trovarsi, sarà più un vantaggio che uno svantaggio in questo momento”.