L'ironia del giornalista con la moglie al Franchi: il tentativo di rievocare quel Fiorentina-Rangers... E il cantiere di troppo

Una visita a Firenze con un obiettivo particolare, legato a una delle serate europee più memorabili per i tifosi dei Rangers. Derek Clark, giornalista scozzese, ha raccontato su X la gita in città insieme alla moglie, con l’intenzione di ricreare una celebrazione legata a Saša Papac, protagonista della semifinale di Coppa UEFA tra Glasgow Rangers e Fiorentina nella stagione 2007-2008. Il tentativo, però, è stato rovinato dalla presenza dei lavori in corso.

Il post di Derek Clark su X

Clark ha condiviso una foto insieme alla moglie, accompagnandola con un messaggio ironico: “Ho portato la moglie in una romantica gita a Fiorentina nella speranza di ricreare la celebrazione di Saša Papac, ma i lavori in corso hanno mandato tutto all’aria”. Un episodio curioso che lega una visita a Firenze con un ricordo calcistico rimasto nella memoria del pubblico scozzese.

Treated the wife to a romantic excursion to Fiorentina in the hope of re-enacting the Sasa Papac celebration but building work put paid to that 🚧 ☹️ https://t.co/jPF10SofX9 — Derek Clark (@derekclarksport) October 20, 2026

Il precedente del 2008: Rangers qualificati ai rigori

Il riferimento è alla semifinale di Coppa UEFA del 2007-2008. Le due sfide tra Fiorentina e Rangers terminarono entrambe 0-0, compresi i tempi supplementari al ritorno, disputato al Franchi il primo maggio 2008. Furono quindi i calci di rigore a decidere la qualificazione, con gli scozzesi vittoriosi per 4-2. Tra i giocatori dei Rangers che segnarono dal dischetto ci fu proprio Saša Papac, difensore bosniaco protagonista di quella doppia sfida. Un ricordo europeo che, a distanza di anni, continua a riemergere anche attraverso episodi curiosi lontani dal campo.