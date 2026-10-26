Da Bergamo: è emergenza difensiva per Sarri, si tenta il recupero in extremis

Dopo il pirotecnico 4-4 siglato contro il Frosinone, l'Atalanta di Sarri troverà la Fiorentina sul suo percorso, domani sera. Situazione scomoda per gli orobici, che arrivano al Franchi coi difensori contati.

Ai ferri corti

Sono infatti fermi ai box Hien, Kossounou e Kolasinac, tre pedine importanti del reparto difensivo a disposizione di Sarri che, infatti, nelle ultime partite si è dovuto appoggiare al giovane Obric per il centro della difesa. Il ragazzo, classe 2006, non sembra però aver convinto il tecnico toscano che, infatti, avrebbe chiesto a un fedelissimo della retroguardia bergamasca di stringere i denti e recuperare in extremis.

Recupero lampo

Si tratta di Giorgio Scalvini, fermo da due settimane dopo la sfida col Venezia per un problema alla coscia: l'Eco di Bergamo scrive infatti che il centrale potrebbe essere schierato dal 1', pur non figurando nemmeno nella distinta della sfida di ieri.