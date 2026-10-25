Si ferma un altro fedelissimo di Sarri: Fiorentina, è obbligatorio approfittare di un'Atalanta martoriata dagli infortuni
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nuovi grattacapi per Maurizio Sarri, in vista della sfida contro la Fiorentina: un altro dei fedelissimi del tecnico di Figline, infatti, è costretto a fermarsi per infortunio.
Si ferma anche Bellanova
Il riferimento va a Raoul Bellanova: al 29' del primo tempo della gara contro il Frosinone l'esterno azzurro si è fermato dopo una scatto lungo la fascia, chiedendo subito il cambio. Uscendo, Il giocatore si toccava la parte interna della coscia sinistra, facendo ipotizzare un guaio muscolare.
Sarri con gli uomini contati a Firenze
Nuovo problema per Sarri, che si presenterà a Firenze senza Kessie, Kolasinac, Scalvini e Raspadori, tutti ai box per noie fisiche.
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