Quanti incroci tra Fiorentina e Monza! La rosa dei brianzoli pullula di giocatori passati da Firenze, che la rendono una sfida speciale per molti di loro: uno su tutti Eddy Kouadio, che è ancora di proprietà della Fiorentina e che sta facendo tanto bene in questo avvio di stagione.

Intoccabile

La Repubblica Firenze fa il punto sul giovane centrale: la società ha scelto la linea del prestito secco dopo avergli concesso minutaggio l'anno scorso, e per ora hanno avuto ragione loro; Kouadio è diventato un punto fermo per Juric, che non sa farne a meno e che è valsa al classe 2006 la prima chiamata in Nazionale, pur senza esordire. Domani, per lui, non sarà una partita qualunque: c'è da dimostrare alla Fiorentina cosa si stanno perdendo.

A caccia di riscatto

A proposito di difensori usciti dalla Primavera viola: proprio accanto a Kouadio, domani sarà la prima da avversario anche per Lorenzo Lucchesi, che con la Fiorentina non ha mai esordito ma che si è guadagnato il riscatto da parte del Monza, che lo ha confermato anche per la Serie A dopo un ottimo anno in cadetteria. Infine, come dimenticare il ‘flop’ Colpani, portato a Firenze dal suo ‘mentore’ Palladino salvo poi tornare a Monza senza venir riscattato: ancora in difficoltà nel trovare minutaggio, chissà che non sia lui l'arma segreta di Juric.