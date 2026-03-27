La svolta della Fiorentina in numeri: nel 2026 è una squadra da Europa. E nel Vecchio Continente quasi nessuno ha cambiato marcia come i viola

Ci sono alcuni dati che meglio di qualsiasi altra cosa sottolineano con precisione la svolta data dalla Fiorentina a questa stagione dopo una prima parte tragica di annata.

Classifica solare e girone di ritorno

Se per esempio prendiamo la classifica dell’anno solare (e ovviamente parziale) del 2026 la Fiorentina è una squadra da Europa, o quantomeno in lotta per entrare nelle prime posizioni. Ottava in classifica a quota 20 punti, soltanto due in meno della Juventus e uno della Roma: un dato che parla già da solo. Se si considera invece soltanto il girone di ritorno, sono 16 i punti raccolti dai gigliati. Per la cronaca: 11 in più della Cremonese e del Verona, 9 più di Pisa, Torino e Lecce, 5 più del Cagliari.

Aumento di punti

Il portale specializzato Transfermarkt, poi, ha stilato una graduatoria sull’aumento della media punti rispetto alla prima parte della stagione. Ebbene, la Fiorentina è seconda in tutta Europa. Nel 2026 la squadra di Vanoli ha ottenuto un progresso di 1,01 punti a partita; meglio ha fatto soltanto il Mainz (1,30), altra squadra impegnata in Conference (ma dall'altra parte di tabellone). Lo sottolinea La Nazione.