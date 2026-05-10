Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: e se il Franchi diventasse casa di De Rossi? Redazione / 10 May 2026, 12:17 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Su La Gazzetta dello Sport spazio alla Fiorentina a pagina 20: “Panchine girevoli” e in sommario: “Vanoli e De Rossi destini diversi tra salvezza e futuro”. In taglio basso: “Ritorna Parisi nel trio d'attacco. Dubbio in mezzo". Notizie correlate Vanoli e l'umiliazione all'Olimpico che l'ha condannato: c'è spazio per uno scatto d'orgoglio o è già vacanza? Soffia forte il vento della rivoluzione e alla porta non c'è solo Vanoli. Paratici attivo a tutti i livelli De Rossi torna a Firenze... per prenderci l'abitudine? La marcia col Genoa non è passata inosservata al Viola Park 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta