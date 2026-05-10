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La Gazzetta dello Sport: e se il Franchi diventasse casa di De Rossi?

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport spazio alla Fiorentina a pagina 20: “Panchine girevoli” e in sommario: “Vanoli e De Rossi destini diversi tra salvezza e futuro”. In taglio basso: “Ritorna Parisi nel trio d'attacco. Dubbio in mezzo".

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