Mencucci scende in Serie B: l'ex AD della Fiorentina riparte dalla Romagna come direttore esecutivo

Sandro Mencucci, amministratore delegato della Fiorentina dal 2002 al 2019 e quindi sotto la guida dei Della Valle, è stato ufficializzato come nuovo direttore esecutivo di una realtà di Serie B in forte crescita.

Resta in Italia

Si tratta del Cesena, che ha puntato sul dottore commercialista fiorentino liberatosi dal Lecce questa stagione, dopo averne passate quattro in Salento: ha sottoscritto un contratto coi romagnoli dalla durata di un anno, col Cesena che sarà la sua terza società italiana in carriera. All'estero, invece, ha lavorato col Leeds portandolo in Premier League ed entrando nel consiglio di amministrazione del club, dal 2020 al 2022.

Le parole del presidente

Di lui, il presidente del Cesena Michael J. DeLuca Melby ha detto: "Sono felice di dare il benvenuto a Cesena al dottor Sandro Mencucci, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ha dimostrato di saper fare crescere club e progetti, e sono certo che la sua esperienza sarà preziosa per il percorso di rafforzamento del Cesena FC e per la crescita di tutte le persone che ne fanno parte".