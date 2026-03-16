L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio parlando della sfida di stasera della squadra viola contro la Cremonese, ma non solo.

Le parole di Galli

“Questo campionato è strano. Ci sono squadre che erano sicure della salvezza e che ora devono tornare ad avere paura. Se stasera la Fiorentina vince dà una grossa spallata alla classifica, ma se pareggia non è una tragedia. Ci saranno altre partite. Se vince la Cremonese, per esempio, torna in ballo anche il Cagliari. L'importante sarà la prestazione, serve mandare un messaggio. È una partita importante e va affrontata così, non come decisiva. Sennò subentrato il terrore e sappiamo come va a finire. Se la squadra entra come sa, la qualità poi esce da sola".

Sugli attaccanti

“Il problema è che attaccanti costano e non poco. Poi ci sono le categorie. Il bello però è che un attaccante lo rivendi sempre e in ogni modo. Però ad oggi Piccoli sembra un disastro. È stato pagato tanto e non ripagherà mai quanto speso per lui, ma il prossimo anno sarà al centro della squadra. Vanoli? Ha avuto 25 partite per fare la differenza, non 2. Quello che ha fatto non rimarrà nella storia".