Un club da battere e il sostituto già preso dal Siviglia: le condizioni che favoriscono la Fiorentina nella corsa a Oso

Il mirino di Fabio Paratici per la fascia mancina della prossima Fiorentina pare proprio essersi focalizzato su Joaquin Martinez Gauna, terzino mancino del Siviglia, esploso nell'ultima stagione. Per il suo canterano gli andalusi vorrebbero una cifra oltre i 10 milioni ma l'unico anno di contratto rimasto (e le difficoltà del rinnovo) favoriscono la Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport.

Avanti sulla concorrenza

Paratici si è mosso in anticipo e la concorrenza, secondo il quotidiano, è rappresentata più che altro dallo Strasburgo, semifinalista di Conference la passata stagione. Il Siviglia nel frattempo si è anche già mosso sulle fasce difensive, prendendo a parametro zero Juan Iglesias, ex Getafe: gli andalusi sono in una fase nera economicamente parlando e l'uscita di Oso sarebbe favorita anche da questo.