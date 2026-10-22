La Juventus non risorge in Europa League: pari spettacolo in casa contro il Rennes

Prosegue il momento negativo della Juventus, che dopo il ko casalingo per 0-3 rimediato in campionato contro la Lazio non va oltre il 2-2 sempre tra le mura amiche nel match di Europa League contro il Rennes.

I francesi spaventano lo Stadium

Spalletti sceglie il tandem Kolo Muani-Woltemade e le cose si mettono subito bene per la Juventus, avanti al 6' con Celik. Sembra l'inizio di una passeggiata per i bianconeri, ma il Rennes ha voglia di giocarsela a viso aperto e lo dimostra con un gran primo tempo. Al 15' arriva il pareggio di Al-Taamari e, a 2 minuti dall'intervallo, Dia ribalta il punteggio su rigore.

Decisivo uno dei bianconeri più criticati

Nella ripresa, la squadra di Spalletti sembra incapace di reagire. Ci vuole un episodio e tale arriva al 67', con il rigore trasformato da Woltemade. Nel finale, addirittura, la Juventus segnerebbe la rete della vittoria con Lucumì ma viene annullata per una precedente posizione di fuorigioco. Reazione dunque sul piano del carattere dopo l'ultima e rovinosa caduta, ma non su quello del risultato.