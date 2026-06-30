Di Marzio rilancia: "Interesse della Fiorentina per Joao Mario, che non rimarrà al Bologna"

Tramite i suoi canali social, l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Fiorentina e di un nuovo interessamento per Joao Mario, terzino della Juventus, il cui profilo era già emerso nelle scorse settimane

Fiorentina su Joao Mario

Così il giornalista: “Interesse della Fiorentina per Joao Mario, terzino di proprietà della Juventus. Difficile che il calciatore rimanga a Bologna in queste 24 ore. Motivo per cui il club viola è sul calciatore”:

Più di un semplice interesse ?

Il Bologna non sembra quindi intenzionato alla permanenza del terzino portoghese, che tornerà di conseguenza alla Juventus. Vedremo se all'interessamento della Fiorentina seguirà poi anche un'offerta ufficiale, ed in tal senso sono attese novità nei prossimi giorni.