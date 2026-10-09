Guai fisici e panchina, l'avvio difficile di Kean al Como, che intanto torna sul mercato alla ricerca di un bomber
Non sembra essere cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Moise Kean alla corte di Cesc Fabregas. L'ex attaccante della Fiorentina, acquistato dal Como nell'ultima finestra di mercato, non sembra essersi lasciato alle spalle i problemi fisici, finendo così dietro a Douvikas nelle gerarchie.
Altro attaccante dal mercato?
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cesc Fabregas avrebbe chiesto alla società un altro centravanti, nonostante i 40 milioni di euro investiti in estate per Moise Kean, ex attaccante della Fiorentina.
Folta concorrenza
Una scelta che potrebbe rappresentare un segnale poco incoraggiante per Kean. L'attaccante italiano, dunque, potrebbe trovarsi a dover conquistare maggiore spazio nelle gerarchie di Fabregas. Inizio di avventura in riva al lago non semplicissimo per l'attaccante della Nazionale.