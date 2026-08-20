La Fiorentina continua a trattare Poku, ma intanto il Bayer respinge un'offerta folle per un proprio gioiello...
Mentre la Fiorentina continua a trattare con il Bayer Leverkusen per Poku, esterno seguito dal club viola per rinforzare la fascia sinistra, arriva un segnale interessante proprio dalla società tedesca.
Offerta ricchissima
Il Bayer, infatti, ha rifiutato un'offerta da 65 milioni di euro dell'Arsenal per il difensore centrale Jarrel Quansah. Un elemento che potrebbe avere il suo peso anche nel negoziato in corso fra le aspirine e la squadra viola.
Solidità economica
Il Bayer Leverkusen, infatti, non è una società con la necessità di fare cassa e la decisione la decisione di respingere una proposta di questo peso lo dimostra ampiamente. La Fiorentina continuerà a trattare per l'esterno olandese, ben conscia che difficilmente i tedeschi abbasseranno le loro pretese economiche pur di cedere.