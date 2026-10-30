Aquilani senza un centrocampista nella sfida al suo passato. Un petardo costa caro alla Fiorentina

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni relative alla 9^ giornata della Serie A 2026/27, terminata con le due partite di ieri sera. Un solo giocatore sarà squalificato per il 10° turno ed è il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt, che non giocherà Sassuolo-Fiorentina lunedì prossimo, privando così l'ex calciatore viola ed allenatore della Primavera gigliata Alberto Aquilani di una risorsa importante.

Rosso diretto contro la Lazio

Il calciatore, seguito da tempo dalla dirigenza viola e ampiamente trattato la scorsa estate, è stato sanzionato con un turno di stop per aver commesso un grave fallo di gioco su Zaccagni nella partita contro la Lazio, che gli è costato il rosso diretto.

Multa alla Fiorentina

Infine, è stata comminata una multa dell'ammontare di 2000 euro ai danni della Fiorentina per un petardo lanciato in campo dai propri sostenitori durante la sfida del Franchi contro l’Atalanta di ieri sera.