Totopanchina per la Fiorentina, un tecnico da depennare dalla lista? De Rossi: "Mi vedo a lungo al Genoa"

La situazione della Fiorentina è ancora un enigma, soprattutto per quanto riguarda l'allenatore. Il futuro di Paolo Vanoli è un punto interrogativo e, intanto, il club viola sta monitorando alcuni profili per la panchina.

De Rossi? Ipotesi destinata a tramontare

Il candidato principale è Fabio Grosso, ma non è il solo. Negli ultimi giorni è rimbalzata fortemente l'ipotesi Daniele De Rossi, già cercato ormai anni fa e attualmente al comando del Genoa già salvo, affrontato la scorsa domenica. Anche lui è in attesa di conoscere il suo futuro, ma potrebbe essere un nome da depennare dalla lista della Fiorentina, sentendo le sue parole all'evento Stelle nello Sport.

“Mi vedo a lungo a Genova, sto da dio”

“Essendo una delle mie prime esperienze calcistiche lontano da Roma, per me è un onore essere entrato subito in sintonia con il tifoso genoano. Nonostante la salvezza anticipata ci sono stati momenti difficili, quindi ringrazio la società che mi è stata vicina. A Genova sto da dio. Futuro? Pochi dubbi, c'è tanta sintonia. Mi vedo a lungo qui”.