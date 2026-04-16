L'ambizione di Vanoli: il tecnico svela le proprie carte e punta apertamente alla riconferma

“Se spero di rimanere? Assolutamente, sono ambizioso, quando faccio qualcosa voglio continuare”. Paolo Vanoli svela apertamente le proprie carte e punta a farsi riconfermare dalla Fiorentina per la prossima stagione.

Il tecnico viola esce allo scoperto, supportato dai dati che vedono la squadra in grande ripresa in campionato dopo una prima parte assolutamente disastrosa.

Non è stato scelto da Paratici e…

Il problema principale, per lui, è che non è stato scelto direttamente dal diesse Fabio Paratici, che se lo è ritrovato in casa al momento del suo insediamento a Firenze. Dato che l'allenatore sia una scelta che compete proprio allo stesso dirigente gigliato, è probabile che l'ex Tottenham voglia puntare su un uomo di sua fiducia per la panchina.

Con la Conference in mano sarebbe stata un'altra storia

Con la Conference League in mano, Vanoli avrebbe avuto sicuramente maggior peso per trattare, ma questo è un altro paio di maniche dato che la sua Fiorentina ha compromesso il cammino europeo con una grave sconfitta in Inghilterra.