Fiorentina, aprile da brividi: salvezza e Europa si giocano in venti giorni

Aprile dirà tutto. E lo farà senza lasciare respiro. La Fiorentina esce dalla sosta per le nazionali e si ritrova davanti un calendario che non concede alibi: sei partite in poco più di venti giorni, tra Serie A e Conference League, con in palio obiettivi pesanti su entrambi i fronti.

Tra campionato e Conference: il doppio binario

Si parte subito con una trasferta delicata a Verona, poi il doppio confronto europeo contro il Crystal Palace nei quarti di Conference League. In mezzo e subito dopo, due snodi pesantissimi in campionato: Lazio in casa e Lecce fuori.

Un calendario che mette la squadra di Vanoli davanti a una scelta implicita: gestire o rischiare tutto.

Perché la realtà è semplice: in Serie A la Fiorentina non è ancora al sicuro, mentre in Europa intravede una strada concreta verso una semifinale che cambierebbe completamente il senso della stagione.

Il vero banco di prova

Queste settimane saranno il test definitivo della maturità della squadra. Non solo per i risultati, ma per la tenuta mentale. Perché è facile fare una buona partita, molto meno reggere ritmi, pressione e aspettative ogni tre giorni.

Servirà continuità, quella che finora è sempre mancata nei momenti chiave, insieme alla capacità di essere concreti quando conta e di non concedere nulla nelle due fasi.

Senza più margine: ora si decide tutto

Aprile non è un mese come gli altri. È quello che separa le stagioni normali da quelle che restano.

La Fiorentina arriva a questo bivio con tutto ancora aperto: può salvarsi senza affanni e andare avanti in Europa, oppure complicarsi la vita su entrambi i fronti.

Una cosa è certa: da qui non si torna indietro.