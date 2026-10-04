Manita viola alla capolista! La Fiorentina Under 15 strapazza il Napoli e accorcia le distanze dalla vetta

La Fiorentina Under 15 ha vinto 5-2 contro i pari età del Napoli nella partita andata in scena questa mattina al Viola Park.

La partita

i giovanissimi viola sono andati in vantaggio grazie alla rete di Remorini, seguito a stretto giro di posta dal raddoppio firmato da Andrejic, che pochi minuti dopo, su punizione, ha trovato anche la doppietta personale portando il risultato sul 3-0. I partenopei, ad inizio secondo tempo, hanno trovato la forza e lo spirito per riaprire una partita che sembrava ormai compromessa, prima grazie allo sfortunato autogol del viola Martucci e poi con la rete di su rigore di Tambaro. La viola a quel punto ha saputo reagire, chiudendo definitivamente il match con i gol di Cecioni e Imbembo.

La classifica

La Fiorentina ferma con autorevolezza la capolista, che fino a questa mattina non aveva mai perso in questa stagione. I partenopei rimangono, dunque, fermi a quota 9 punti, mentre i viola accorciano portandosi a 7.