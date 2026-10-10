Un duello talmente alla pari che Vanoli deciderà a fine mattinata: si spinge o si difende sulla fascia sinistra?

Il match pre sosta contro il Napoli aveva lasciato impressioni ben più positive intorno a Victor Valdepenas che non su Viery, sofferente nell'affrontare Politano e la fascia destra del Napoli e poi tolto all'intervallo. Durante la sosta, Vanoli li ha avuti entrambi a disposizione ma il ballottaggio è come sempre serratissimo. Dipende da che partita vorrà impostare il tecnico.

Mattinata di riflessioni

La decisione finale, secondo La Gazzetta dello Sport, arriverà solo in mattinata anche perché sarà un po' l'ultimo ballottaggio da sciogliere: di certo l'obiettivo di Vanoli sarebbe quello di trovare finalmente la prima porta inviolata del campionato, non necessariamente da ricercare con il calciatore più difensivo.