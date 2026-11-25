La Gazzetta dello Sport: Una Fiorentina rifatta da Vanoli, ecco le mosse salvezza
Una pagina interamente sulla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolone di stamani è: “Fiorentina da rifare”. E ancora: “Vanoli nuova difesa e Fagioli al centro Mosse da salvezza”. Sottotitolo: “Serve ritrovare solidità dopo i 28 gol presi finora Da domani il ritiro al Viola Park verso l’Udinese”.
Il vestito più adatto
In taglio basso c’è una breve intervista a Massimo Orlando che dice: “Il 4-3-3 vestito forse più adatto Uscire in fretta dalla crisi si può”.
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