Il 3-0 di Monza ha spinto la Fiorentina ad andare in ritiro al Viola Park in vista della trasferta di Udine. Una decisione che Massimo Orlando condivide. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista viola ha spiegato perché, dopo una sconfitta così pesante, passare più tempo insieme possa aiutare la squadra a ritrovare concentrazione.

Ritiro utile

“Scelta giusta portare la squadra in ritiro? Sì, perché in questi momenti così delicati è necessario stare insieme, parlare e rimanere concentrati. Mi pare che anche i giocatori siano stati d’accordo con questa soluzione. A Monza è stata una sconfitta veramente pesante e speriamo che il ritiro sia utile”.

“La classifica fa meno paura dell’anno scorso”

A pesare, secondo Orlando, è soprattutto il fatto che la Fiorentina si ritrovi nella parte bassa della classifica per il secondo campionato consecutivo. L’ex viola vede comunque i margini per risalire in tempi brevi.

“La classifica fa paura? Meno dell’anno scorso perché nella passata stagione la Fiorentina è stata a lungo anche ultima e sembrava che tutto andasse storto. Più che altro mi farebbe arrabbiare, se fossi un tifoso, essere sempre nei bassifondi per la seconda stagione consecutiva. Credo però che ci siano tutte le possibilità per uscire da questa situazione, anche abbastanza in fretta”.