Tacchinardi: "Dopo Baggio, il migliore a calciare che ho visto a Brescia era Viviano. Se avesse avuto più voglia..."

Alessio Tacchinardi, ex calciatore ed allenatore, ha raccontato a SportMediaset un curioso retroscena sulla sua permanenza a Brescia, quando condivise il campo con Emiliano Viviano, ex Fiorentina e tifosissimo viola.

Su Viviano

“A Brescia ho visto la versione peggiore di Viviano: quando non veniva scelto né come titolare né come riserva, prendeva le sue cose e andava via dall'allenamento. Però, dopo Baggio, quello che aveva il piede migliore per calciare era lui. Aveva un mancino pazzesco: il problema suo è sempre stata la voglia”.

Il retroscena

Anche Viviano, presente all'evento, ha commentato con un retroscena: “Cosmi era un po' fastidioso: una volta mi fischiò un rigore molto dubbio in partitella, gli tirai una pallonata e me ne andai. Non va bene, non fatelo, ma ero così…”.