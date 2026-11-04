"Dentro Oulaï al posto di Fagioli. Gonçalves col Sassuolo ha cambiato la gara, ma se è quello visto col Como..."

A Radio Bruno ha parlato il giornalista e tifoso viola Alessandro Bocci, commentando vari aspetti dell'attualità di casa Fiorentina, dal campo ai singoli.

‘Oulaï meglio di Fagioli davanti alla difesa’

"Ho una visione del calcio di minoranza, attualmente, e credo che le squadre vadano costruite in un altro modo. Fagioli, davanti alla difesa, non riesce a proteggere il reparto arretrato, esponendolo a numerose figuracce. Lo scorso anno aveva fatto bene, ma ora come ora io farei giocare Oulaï. Fagioli poi parte troppo basso per poter incidere in zona offensiva, ma oggi non è quello il problema, quanto piuttosto la predisposizione mentale a prendere dei rischi che non ci possiamo permettere. Alla Fiorentina manca un giocatore che recuperi palla ed incida: Palladino ha fondato la sua fortuna con Cataldi in campo.

‘Vanoli deve trovare un posto a Gonçalves, ma…'

“Gonçalves non gioca titolare? Non è possibile che un giocatore arrivato il 30 agosto non abbia 30 minuti nelle gambe. Detto ciò, se è il giocatore che ha giocato con il Como, è giusto stia in panchina. Lunedì è entrato e ha cambiato la partita, può essere il giocatore che fa fare il salto di qualità, ma le squadre sono fatte per essere equilibrate. Vanoli deve trovare un posto a Gonçalves, ma non so se può essere il terzo centrocampista in un reparto con Oulai e Atta”.