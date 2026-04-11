Anche Londra ha scoperto le passerelle a muso lungo dei giocatori viola. Stavolta gli sfoghi dei tifosi toccano anche a Paratici

Era da qualche mese ormai, coinciso con un miglioramento dei risultati, che non si vedeva il classico siparietto di fine gara: giocatori viola sconfitti, inermi e congelati di fronte al settore dei tifosi viola, a prendersi offese e male parole. Anche Londra, sponda Crystal Palace, ha avuto modo di scoprire questa triste ma ormai consolidata usanza che riguarda la Fiorentina.

Il post fischio finale ha riportato le lancette a qualche mese fa, scrive il Corriere Fiorentino: la differenza stavolta è che a prendersi lo sfogo di alcuni tifosi c'era anche Fabio Paratici. Il neo Ds si è soffermato a firmare qualche autografo e a parlare con alcuni tifosi presenti, negli istanti prima che la squadra salisse sul pullman per lasciare Selhurst Park.