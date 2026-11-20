Per la Fiorentina inizia ad avvicinarsi la Coppa Italia: nel Napoli certa l'assenza di un titolare
Vista la situazione in campionato, la Fiorentina ha nella Coppa Italia una possibile via alternativa per raggiungere l'Europa. In questa competizione, i viola sono attesi dal match col Napoli del 16 dicembre valido per gli ottavi di finale. Sfida in cui mancherà un protagonista.
Out il portiere azzurro
Il nome in questione è quello di Alex Meret che, nel corso di un allenamento nella giornata di ieri, ha ha rimediato una frattura alla quinta vertebra lombare. Ennesimo infortunio, dunque, con cui deve fare i conti Massimiliano Allegri da inizio stagione.
I tempi di recupero
Non ci sono ancora tempistiche definitive per quanto riguarda il rientro ma, come riporta Tuttomercatoweb.com, è praticamente certo che Meret rivedrà il campo nel 2027. Tra le partite che salterò, dunque, c'è anche quella di coppa contro la Fiorentina.