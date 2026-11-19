Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio, con diverse squadre che potrebbero muoversi in entrata tra cui la Fiorentina. Pur non avendo in cantiere trattative dirette con il Napoli, i viola stanno seguendo con particolare attenzione un intreccio di mercato che riguarda i partenopei.

Cessione a centrocampo? La posizione di Allegri

Tra i giocatori del Napoli dal futuro incerto figura Zambo Anguissa, in scadenza di contratto a giugno e seguito con interesse dall'Olympique Marsiglia. Stando a quello che riporta Il Mattino, il tecnico Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul camerunese e altri giocatori in condizioni simili: finché sono in azzurro sono utili alla causa e, se fosse per lui, non dovrebbero essere messi sul mercato. Le esigenze economiche del club, unite ad eventuali mal di pancia del diretto interessato, però, potrebbero cambiare le carte in tavola.

Nel frattempo la Fiorentina...

La domanda a questo punto sorge spontanea: la Fiorentina cosa c'entra? Nel caso in cui Anguissa effettivamente raggiungesse Marsiglia, il club francese sarebbe più propenso a lasciar partire un giocatore da tempo nelle mire viola. Si tratta del centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg, in evidenza in queste settimane con la Danimarca e seguito con interesse anche dalla Juventus.