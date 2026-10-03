Il titolare sulla sinistra? È già in casa ed ha ricominciato a correre. E Valdepeñas...

Negli ultimi giorni, complice anche e soprattutto la pausa nazionali, nelle vicende riguardanti la Fiorentina è già stato sdoganato il tema "mercato di gennaio", col DS Paratici che si vocifera già al lavoro per rinforzare ulteriormente la Viola.

Un cambio per Valdepeñas

Tra i temi affrontanti, anche la mancanza di un sostituto di ruolo per Victor Valdepeñas nel ruolo di terzino sinistro: un ruolo che Viery ha dimostrato di soffrire, sopratttutto in presenza di giocatori tecnici ed agili di gamba (vedi Politano), ed in cui Joao Mario, traslato da destra, non ha dimostrato sufficienti garanzie. Ma la Fiorentina la soluzione la ha in casa, intenta a recuperare da un brutto infortunio.

Un rientro indispensabile

Il riferimento, ovviamente, è a Fabiano Parisi, che da qualche settimana ha ricominciato il lavoro sul campo dopo la lesione del legamento crociato anteriore patita a maggio contro la Juventus: per il rientro dell'ex Empoli si parla di gennaio, più ovviamente il tempo necessario al ritorno ad una forma di gioco accettabile. Un ritorno, quello di Parisi, che permetterebbe a Vanoli di poter alleggerire il carico su Valdepeñas, che ha comunque mostrato segnali di crescita col Napoli, e Viery, apparso da terzino un po' come un pesce fuor d'acqua.