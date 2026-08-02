La Juventus ufficializza Alajbegovic. Cifre importanti per l'ala che piaceva anche alla Fiorentina
Piaceva anche alla Fiorentina Kerim Alajbegovic, ed anche all'Atalanta… ed alla fine in Italia c'è arrivato comunque. La Juventus ha da poco ufficializzato l'acquisto del talento classe 2007 bosniaco, che ha estromesso assieme ai compagni l'Italia dal Mondiale di questa estate. Un esborso economico considerevole per i piemontesi, come si legge dal comunicato bianconero.
Acquisto a titolo definitivo
“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni".
Vari bonus
"Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031”.