Alajbegovic sbarca in Serie A, ma non a Firenze: tutto fatto per il suo arrivo alla Juventus
La Juventus è pronta ad accogliere Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 bosniaco proveniente dal Bayer Leverkusen e corteggiato da mezza Europa, tra cui la Fiorentina.
Il giocatore è arrivato a Torino
Il giocatore è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Torino-Caselle, accolto dalla Juventus ed accompagnato dall'ex bianconero Miralem Pjanic. Alajbegovic si appresta così a cominciare la sua avventura in bianconero: la gran colpo da parte di Carnevali e Massara, che lo hanno strappato al Bayer Leverkusen in un'operazione da circa 35 milioni di euro.
Niente da fare, Fiorentina
Niente da fare quindi per la Fiorentina, che aveva tentato di inserirsi sul giocatore dopo il mancato accordo tra il Bayer Leverkusen e l'Atalanta che, così come la Viola, si è scontrata contro la richiesta sopra ai 30 milioni del club tedesco.