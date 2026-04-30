Corriere Fiorentino: i 17 milioni che portano ad un cambio d'ali

Un articolo sulla Fiorentina, presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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L'articolo in questione è intitolato: “Cambio d’ali”. Ovvero: “Solomon e Harrison, arrivati a gennaio, difficilmente saranno riscattati dalla Fiorentina visto il costo totale di 17 milioni".

Percentuali in ribasso

Articolo che inizia così: “Sono arrivati a gennaio per restituire ampiezza al gioco della Fiorentina, ma tre mesi più tardi le percentuali di permanenza di Solomon ed Harrison sono in ribasso”.