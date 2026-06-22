Il centrocampista viola che potrebbe fare la tratta inversa di Thorstvedt, a caccia di un rilancio personale

Se è vero che la Fiorentina, e Grosso in particolare, starebbe puntando Thorstvedt come rinforzo per il centrocampo, c'è un centrocampista viola che potrebbe percorrere la stessa tratta, ma in direzione Sassuolo.

Nessuna fretta

Significherebbe anche una permanenza in Emilia-Romagna per Simon Sohm, che a Firenze non ha saputo lasciare un buon segno. Tuttavia, dopo il prevedibile mancato riscatto del Bologna, la Fiorentina non ha particolare urgenza di venderlo e perciò vorrà massimizzare i profitti: un'idea sacrosanta, ma che rallenterà i tempi e minerà la fattibilità dell'operazione.

Quali ambizioni?

A questo punto, si legge su La Nazione, sarà fondamentale la decisione dello svizzero di recuperare un maggior minutaggio, cosa che a Firenze, per quanto visto, è tutt'altro che scontata. La situazione sembra aver margine di evoluzione e andrà monitorata nei prossimi giorni: tanto dipenderà anche dall'eventuale arrivo di Thorstvedt in casa viola, che lascerebbe uno spazio nel centrocampo del Sassuolo.