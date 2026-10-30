Icardi: "L'Italia mi manca, cerco un progetto che mi accenda. Ho ricevuto offerte, ma..."

Mauro Icardi, punta centrale di grande esperienza in Serie A con Sampdoria e Inter, attualmente senza squadra e finito nei mesi scorsi anche tra i possibili obiettivi della Fiorentina, ha parlato a Repubblica del suo possibile futuro.

‘Ho avuto offerte ma preferito aspettare’

“Ho ricevuto offerte ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo. Se mi manca l'Italia? Molto".

‘Il legame con l’Italia c'è'

Ha poi proseguito: ”Lì sono cresciuto come uomo e come calciatore. Vorrei tornarci con un progetto che mi accenda, e la possibilità di costruire qualcosa di importante. Il legame con il passato c'è, ma si guarda al futuro".