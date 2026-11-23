La Juventus cerca un regista e tra i nomi in cima alla lista c’è Pierre-Emile Hojbjerg, seguito dalla Fiorentina già dall’estate. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni si chiede se i viola abbiano ottenuto qualche impegno prima che si muovessero i bianconeri, alla ricerca anche di un rinforzo sulla fascia sinistra.

C'è anche la Fiorentina

Alla Juventus "per completare la rosa servano un esterno sinistro per il deludente Cambiaso e un regista più vivo di un Douglas Luiz poco dinamico. I nomi in pole position sono quelli di Udogie del Tottenham e del danese Hojbjerg sul quale però dall’estate scorsa c’è anche la Fiorentina. Si tratta di capire se i viola hanno strappato o meno qualche impegno prima dell’interesse dei bianconeri”.

A Monza servono punti e Vanoli ritrova Atta

Dal mercato al campo, Bucchioni vede nella trasferta di Monza una partita insidiosa per la Fiorentina. Indica in Varela il pericolo principale per la difesa viola e sottolinea il peso dei tre punti per la classifica: “E stasera la giornata chiude proprio con il Monza e il cannoniere Varela che vorrà mettersi ancora di più in evidenza contro la Fiorentina dalla difesa di burro”.

"Gara che diventa così scivolosa per la Viola che deve assolutamente vincere per lasciare le zone pericolose. Dopo due mesi Vanoli recupera un giocatore fondamentale come Atta almeno per la panchina”.