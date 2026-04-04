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Qualche piccolo dubbio anche su Brescianini e Fabbian avrebbe un'occasione imperdibile

Redazione /
Marco Brescianini
Marco Brescianini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Si aggiunge anche Marco Brescianini alla lista degli incerti? Secondo La Gazzetta dello Sport sì e anzi la rosea pronostica addirittura l'impiego di Fabbian dal primo minuto al posto dell'ex atalantino. Su di lui non risultano però dei report medici e neanche note a margine della convocazione. 

Fabbian sarebbe l'ovvio sostituto in caso di forfait (che al momento non risulta vicino) e per lui si tratterebbe di un'occasione imperdibile visto il consolidamento a suo svantaggio delle gerarchie del centrocampo. E sarà il suo caso anche uno di quelli più delicati e da discutere a stagione conclusa, specie in caso di salvezza. Lato Brescianini invece, un'eventuale assenza oggi lo rimanderebbe poi direttamente al match con la Lazio, vista l'esclusione dalla lista Uefa.

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