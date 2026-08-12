Così è se mi pare... Perché è fondamentale che costui che manca porti in dote un bel cestino di gol

Al completamento del puzzle Fiorentina manca in particolare una tessera: un’ala, secondo la vecchia terminologia calcistica che mi è più cara, o, se preferite, un esterno d’attacco.

Al di là delle capacità di corsa, cross, fantasia, resistenza e virtuosismi, è fondamentale che costui porti in dote alla squadra un bel cestino di gol. Sì, perché se si dà un’occhiata ai curriculum dei calciatori viola — tra vecchi confermati e nuovi arrivati — non c’è da stare del tutto sereni.

Aver segnato molto in passato non è mai una garanzia assoluta per il futuro, così come un "non goleador" può improvvisamente trasformarsi in un cecchino. Tuttavia, le carriere personali qualche indicazione la danno.

E allora mi chiedo: chi avrà il compito di finalizzare il gioco creato dalla squadra? Vediamo, giocatore per giocatore, la migliore performance realizzativa in maglia viola (per chi c’era già) o in carriera (per i nuovi) di coloro che, probabilmente, formeranno l’undici titolare.

Difesa: Jimenez (1), Dragusin (2), Viery (1), Valdepenas (1). Apporto minimo anche dalle riserve: Joao Mario (2), Ranieri (2), Pongracic (0).

Centrocampo: Atta (5), Oulai (2), Fagioli (2); con alternative Ndour (3), Brescianini (1), Fabbian (0), Mandragora (7).

Attacco: Kean (19), Gudmundsson (6), Mastantuono (4). Ai quali aggiungere Piccoli (4) o, forse, Pellegrino (9).

43 gol…e Mandragora

Sommando le migliori prestazioni passate in campionato dei probabili titolari si arriva a 43 gol: un patrimonio decisamente magro. Un’altra ventina di reti potenziale siede in panchina, ma su questo dato pesano soprattutto i 7 gol di Mandragora, che difficilmente sarà titolare.

Mi aspetto un attaccante che…

Ecco perché, come ultimo colpo di un mercato, che ha quantomeno il merito di aver riacceso l’entusiasmo dei tifosi dopo un’annata deprimente, mi aspetto l’ingaggio di un attaccante da almeno 10-12 reti sulla carta. Una seconda punta che condivida con il centravanti la responsabilità di buttarla dentro con una confortante frequenza. Penso a profili come Mutu, Jovetic, Chiesa o Cuadrado, rimanendo nell'ambito degli ex viola.

Mission impossible?