La Roma sfida la Fiorentina con una freccia in più. Mora atteso nella Capitale: i dettagli
A Roma è il Rodrigo Mora day. Il giocatore lusitano acquistato dal Porto è atteso in città già nel primo pomeriggio di oggi, tutto confermato. Il fantasista classe 2007 arriva nella Capitale per 25 milioni di euro.
Visite mediche e firma
Rodrigo Mora è atteso in città all'aeroporto di Roma Ciampino alle ore 16:30. Dopo l'arrivo, il giocatore svolgerà le visite mediche, prima di mettere la firma sul nuovo contratto con i giallorossi.
Pronto per la Fiorentina?
Salvo sorprese, il giovanissimo portoghese sarà a disposizione di Gasperini per la sfida contro la Fiorentina di lunedì prossimo, 24 agosto, alle ore 20:45 all’Olimpico, la prima della Serie A 2026-2027 per le due squadre.
💬 Commenti (1)