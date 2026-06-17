Il primo nome della lista di Grosso? È un centrocampista ed è impegnato ai Mondiali...

Da Ruggeri a Udogie, passando per Norton-Cuffy e Dragusin, fino ad arrivare a…Thorstvedt.

Ai Mondiali

Sono già diversi i nomi di giocatori accostati alla Fiorentina in questo mercato, ma il primo della lista, secondo quanto riportato da La Nazione, è proprio il centrocampista impegnato con la Norvegia ai Mondiali.

Richiesta del tecnico

Una richiesta esplicita fatta dal nuovo tecnico Grosso, all'interno di un mercato che che sarà comunque lungo e pieno di ostacoli. Serviranno intuizioni e fantasia per prendere calciatori dal futuro certo.