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Il primo nome della lista di Grosso? È un centrocampista ed è impegnato ai Mondiali...

Redazione /
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
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Da Ruggeri a Udogie, passando per Norton-Cuffy e Dragusin, fino ad arrivare a…Thorstvedt

Ai Mondiali

Sono già diversi i nomi di giocatori accostati alla Fiorentina in questo mercato, ma il primo della lista, secondo quanto riportato da La Nazione, è proprio il centrocampista impegnato con la Norvegia ai Mondiali. 

Richiesta del tecnico

Una richiesta esplicita fatta dal nuovo tecnico Grosso, all'interno di un mercato che che sarà comunque lungo e pieno di ostacoli. Serviranno intuizioni e fantasia per prendere calciatori dal futuro certo.

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