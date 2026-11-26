Sette vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. È il bilancio della Fiorentina nei 18 precedenti con Federico La Penna, contando tutte le competizioni e anche il 2-2 con l’Atalanta del 29 ottobre. Al Franchi l’arbitro della sezione di Roma 1 ha diretto soltanto il primo tempo. Un infortunio lo ha costretto a fermarsi all’intervallo, sullo 0-1, e il quarto ufficiale Livio Marinelli ha arbitrato la ripresa. Ne parliamo perché sarà lui a dirigere la partita tra Udinese e Fiorentina di domenica prossima alle ore 12.30.

La prima vittoria viola allo Stadium

Il ricordo più felice per la Fiorentina risale al 22 dicembre 2020. Con La Penna in campo, la squadra di Cesare Prandelli vinse 3-0 in casa della Juventus, conquistando il suo primo successo allo Stadium. Dušan Vlahović aprì le marcature, l’autorete di Alex Sandro valse il raddoppio e Martín Cáceres firmò il terzo gol.

Il pallone di Bastoni e le proteste di San Siro

L’episodio più discusso è quello di Inter-Fiorentina 2-1 del febbraio 2025. Il pallone giocato da Alessandro Bastoni aveva oltrepassato la linea di fondo, ma La Penna e il suo assistente non se ne accorsero e assegnarono un calcio d’angolo all’Inter. Da quel corner nacque l’autorete di Marin Pongračić che portò in vantaggio i nerazzurri.

Incroci recenti

Tra gli incroci più recenti ci sono anche il 2-2 con il Bologna, segnato da diversi episodi in area, e l’1-0 sulla Cremonese. In quella partita La Penna assegnò e poi revocò un rigore a Roberto Piccoli. A decidere la sfida fu Moise Kean, a segno al secondo minuto di recupero.