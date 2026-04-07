Morte di Astori, ecco il falso certificato: "Galanti lo fece fabbricare, distruzione maldestra"

“Nonostante si trovasse già sotto l’attenzione dell’autorità giudiziaria, per addurre elementi a suo favore”, nel processo per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, il medico sportivo, Giorgio Galanti, ”non ha esitato a fabbricare un documento falso, per di più non in proprio ma coinvolgendo nella realizzazione di una condotta penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di Medicina dello Sport di Careggi, con la conseguenza di coinvolgere anche l’intero reparto e tutti i suoi dipendenti, entrambi evidentemente pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie delicate funzioni, nonché suoi ex colleghi, e una dei quali, sua conoscente di lunga data”.

Questo è quello che si legge nelle motivazioni con le quali il tribunale di Firenze ha condannato a un anno lo stesso Galanti. Da qui è arrivata l’accusa di falso per il medico pratese e per la dottoressa Loira Toncelli, condannata a 8 mesi.

“Maldestra” è stata definita la distruzione dell’atto che ha visto la condanna (sempre a 8 mesi) anche del successore di Galanti, Amedeo Modesti.