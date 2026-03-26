Dainelli: "È l'ora di vivere un finale migliore in Europa per la Fiorentina. Un impegno duro e affascinante da superare"

L'ex difensore della Fiorentina, Dario Dainelli, stamani era in visita al Viola Park.

Impegno inglese

Intervistato dal canale ufficiale gigliato, Dainelli ha parlato del prossimo impegno di Conference League della squadra contro il Crystal Palace: “Il bello e anche il fascino della competizione è poter vivere partite come questa. Il calcio inglese ha avuto una crescita esponenziale. Ai miei tempi abbiamo giocato con Liverpool e Everton, mi ricordo che abbiamo sempre trovato un ambiente molto caldo e fascinoso. Sarà dura ma anche affascinante, senza dubbio”.

Un finale migliore…

La Fiorentina vorrebbe arrivare in fondo alla Conference: “La speranza è questa - ha proseguito Dainelli - la volontà dell'ambiente e della squadra è quella di rivivere serate di Conference come gli anni passati, anche se, magari con un finale migliore. Saranno partite entusiasmanti”.