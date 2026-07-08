UFFICIALE: C'è una nuova squadra per Kouadio

Dopo essere arrivato in città ieri sera, adesso il Monza annuncia l'arrivo ufficiale di Eddy Kouadio, che si unirà ai brianzoli in prestito.

Il comunicato ufficiale

"Eddy Kouadio è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Nato a Prato il 7 maggio 2006 e in possesso anche del passaporto ivoriano per le origini dei suoi genitori, dal 2021 entra a far parte del Settore Giovanile viola. Dopo aver compiuto tutta la trafila dall’Under 17 in su, viene aggregato alla Prima Squadra con cui si guadagna la prima convocazione in Serie A proprio per una gara contro il Monza del 1 settembre 2024. Il debutto nella massima serie arriva in Torino-Fiorentina del 31 agosto 2025. Nella stagione 2025-26 esordisce anche in Europa e complessivamente colleziona 5 presenze in Conference League e 3 in Serie A. Difensore duttile e dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, ha indossato anche le maglie dell’Italia Under 18 e Under 19. Il Monza lo aspetta ora per una nuova sfida: benvenuto Eddy!"