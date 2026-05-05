Nel dopo gara di Roma-Fiorentina il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno la disastrosa sconfitta della squadra di Vanoli toccando vari argomenti e soffermandosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Giocatori senza personalità, parole di Paratici su Vanoli preoccupanti’

“Questi giocatori non hanno personalità. Non voglio più sentire di Gudmundsson, un giocatore del genere non può vestire la maglia della Fiorentina. Le parole di Paratici su Vanoli sono preoccupanti. Un dirigente che a fine stagione vuole cambiare allenatore dice altro, butta la palla in tribuna. Poi spero di sbagliarmi e magari ha detto qualche parola".

‘Non si salva un acquisto di Paratici’

"Vogliamogli bene a Vanoli, ma se rimane siamo a Iachini 2.0, alla riconoscenza e tutte quelle cose lì. Non vorrei a quel punto ci fosse dietro lo zampino della famiglia che ragiona come ragionava Rocco. Qui è tutto sbagliato, tutto da rifare… ma tutto. Paratici sembrava un Dio sceso al Viola Park. Di cinque acquisti che ha fatto a gennaio non ne salvo uno. Solomon? Un Sottil che ce l'ha fatta”.