Antonio Di Natale, ex attaccante noto per la sua lunga permanenza nell'Udinese, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda proprio la Fiorentina, ventidue anni orsono. Ecco le sue parole raccolte dal Messaggero Veneto.

Sulla trattativa sfumata

Arrivato a Udine nell'estate del 2004, Totò ha raccontato l'avvicendamento che lo ha portato al trasferimento in Friuli: “L’Empoli era appena retrocesso e da tempo ero in parola con la Fiorentina che però la tirò per le lunghe. Mancavano pochi giorni alla chiusura del mercato quando arrivò la proposta dell’Udinese: andai a Milano dove incontrai Gino Pozzo e Pierpaolo Marino”. Da lì, 445 presenze e 227 gol con la maglia bianconera.

Sul perché della scelta

Ulteriore peso nella trattativa lo mise la presenza di Spalletti e Domenichini a Udine: “La loro presenza incise parecchio: li conoscevo bene, Domenichini mi aveva allenato nelle giovanili dell’Empoli. Alla fine sono stato fortunato io a scegliere l’Udinese e i Pozzo a scegliere me”.