Quella di domenica a Udine sarà una sfida molto delicata tra due realtà in netta difficoltà: anche per questo, la tifoseria friulana ha caricato l'ambiente a dovere in vista dell'arrivo della Fiorentina.

Chiamata alle armi

Dopo il pareggio strappato a Bologna, l'Udinese avrà la prima occasione buona per tornare a vincere davanti al proprio pubblico contro i viola: una chance troppo ghiotta per farsela scappare, e anche i tifosi vogliono fare la loro parte. Come si legge nel comunicato pubblicato sui canali social di riferimento, la Curva Nord Udinese 1896 ha chiamato a raccolta tutti i tifosi con l'obiettivo di trasformare lo stadio in una bolgia.

Il messaggio della Curva

“A Bologna è stata tracciata la strada! Ora continuiamo a percorrerla insieme. Domenica, allo Stadio Friuli, arriva la Fiorentina - PRENDIAMOLI!!!! VOGLIAMO I 3 PUNTI! La squadra e il popolo friulano devono essere una cosa sola. Novanta minuti di passione, di sostegno incessante, di lotta su ogni pallone. Riempiamo il Friuli, facciamo sentire la nostra voce e trasciniamo i nostri colori alla vittoria! Un solo popolo. Una sola fede. Un solo obiettivo: vincere”.