Norton-Cuffy: il perfetto sostituto di Dodò. Velocità, fisico e cross al servizio di Grosso

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per la fascia destra c'è quello di Brooke Norton-Cuffy, terzino destro inglese classe 2004, che nell'ultima stagione si è messo in luce con la maglia del Genoa.

L'inizio di carriera

Cresciuto nei vivai di Chelsea e Arsenal, Norton-Cuffy ha debuttato nel mondo dei professionisti in prestito al Coventry, poi al Rotherham e al Millwall. L’approdo nel calcio italiano è datato agosto 2024, quando il Genoa lo comprò dai Gunners per la cifra irrisoria di 2 milioni. Nella più antica squadra del calcio italiano ha trovato spazio e continuità, mostrando tutte le sue qualità atletiche, ben al di sopra della media del nostro campionato.

Rendimento stagionale

Nella stagione appena conclusa ha collezionato 27 presenze, arricchite da 2 gol e 1 assist; numeri che poco evidenziano la sua costante proiezione in attacco. Proprio questa spiccata indole offensiva, unita alla grande corsa, è ciò che lo fa essere una vera spina nel fianco per le difese avversarie. Rapidità e forza fisica sono sicuramente i suoi punti di forza, ma, a soli 22 anni, il giocatori ha ovviamente notevoli margini di crescita, soprattutto sul lato tecnico.

Interesse viola

Norton Cuffy sembra ricalcare perfettamente l’identikit di giocatori che negli ultimi anni sono passati da Firenze: calciatori giovani, ma già affermati in Serie A e con un prezzo non certo irrisorio (circa 20 milioni). Una strategia che, sotto la gestione sportiva di Pradè, non sempre ha portato i risultati sperati, ma che stavolta potrebbe portare alla Fiorentina un giocatore dalle indubbie qualità.