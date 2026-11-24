"Una parte della piazza segue il percorso discendente della Fiorentina targata Commisso porgendo sempre l’altra guancia"
"Basta un pareggio con la Juventus per creare eroi e perdere umiltà"
Il pareggio con la Juventus è bastato alla Fiorentina per sentirsi fuori pericolo. Il 3-0 incassato a Monza ha riportato i viola alla realtà della classifica. Sul Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio fotografa così la prestazione della squadra.
Una realtà ovattata
“Questa Fiorentina che vive tra le mura del Viola Park è così, le basta un pareggio contro la Juventus per sentirsi fuori dai guai. Per creare eroi, raccontarsi per quello che ancora (o chissà quando) non si è. Per perdere quel minimo di umiltà che un club che da oltre un anno naviga a un passo dalla zona retrocessione dovrebbe quantomeno aver imparato”.
Le lezioni che non servono mai
La critica si allarga ai dirigenti, chiamati a interrogarsi sulle proprie scelte, e a quella parte della piazza che continua ad aspettare una svolta nella gestione Commisso: “Ma le lezioni da queste parti non servono. Non con i giocatori, non con questi dirigenti (che forse qualche domanda sul proprio operato dovrebbero farsela), non con quella parte della piazza che da anni ormai segue il percorso discendente della Fiorentina targata Commisso porgendo sempre l’altra guancia, nell’eterna attesa del sol dell’avvenire che finisce regolarmente per trasformarsi in una notte sempre più fonda”.