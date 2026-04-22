Via De Gea? Ecco che la Fiorentina piomba su un altro top portiere
Via De Gea, ecco che la Fiorentina potrebbe deciderlo di sostituire con un altro top portiere.
Vicario
Per Tuttosport che stamani dà lo spagnolo come possibile estremo difensore della Juventus, i viola sono in corsa per Vicario del Tottenham, anche se non sono di certo da soli.
Fiorentina non da sola
L’Inter lo segue da tempo ma senza traccia di una vera trattativa finora e c’è anche la Roma, così come la Juventus se non dovesse andare a buon fine una trattativa con De Gea.
💬 Commenti (7)