Fiorentina, è allarme difesa. E se continuasse così...

Dodici gol subiti nelle prime cinque giornate: la Fiorentina di Paolo Vanoli deve fare i conti con un dato che accende l’allarme in difesa, così come sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Peggio solo il Monza

Le reti incassate sono il doppio di quelle previste dalle occasioni concesse agli avversari, secondo i dati messi in luce dal quotidiano sportivo. In Serie A, soltanto il Monza ha fatto peggio in questo confronto.

Cali d'attenzione

Il problema non riguarda quindi solo la quantità dei pericoli creati dalle altre squadre, ma anche la capacità viola di limitarne le conseguenze. Vanoli sta lavorando sui cali d’attenzione, spesso decisivi negli episodi che hanno portato al gol.

Proiezione allarmistica

La proiezione rende evidente l’urgenza: mantenendo l’attuale media, a fine campionato le reti al passivo sarebbero circa 91. È soltanto una stima, ma basta a indicare la priorità: ritrovare concentrazione e solidità.